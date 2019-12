Avesse ripetuto il tempo della semifinale, Margherita Panziera avrebbe vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 dorso degli Europei di nuoto in vasca corta. La nuotatrice azzurra è stata però protagonita di una prova deludente, partendo male e non riuscendo più a recuperare. La veneta ha chiuso sesta in 57”45. Oro all’olandese Toussaint (55″71) che ha preceduto la russa Kameneva (56″10) e la britannica Davies (56″73). Scalia ottava in 58″29.

