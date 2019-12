Prova da batticuore quella dei due azzurri in gara nella semifinale dei 100 dorso degli Europei di nuoto in vasca corta. Lorenzo Mora conquista il quinto tempo complessivo in 50”58 nella seconda semifinale vinta da Kolesnikov (49”57) e ottiene l’accesso alla finale. Simone Sabbioni rischia di restare fuori per appena un centesimo nonostante il secondo posto (50”66) nella sua semifinale dietro l’irlandese Ryan. L’azzurro entra in finale per un soffio con l’ottavo tempo, visto che l’ungherese Bohus che lo precedeva viene dato out dall’ordine dei tempi.

