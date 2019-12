Nonostante una buona gara, macchiata da una frazione a rana non proprio brillante, Lorenzo Teocchi chiude al sesto posto la finale dei 400 misti maschili agli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow. Primo posto per il britannico Litchfield (4’01″36) davanti ai russi Brodin (4’03″65) e Pasynov (4’04″98).

