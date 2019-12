Sembrava non doverci essere, vista l’eliminazione in semifinale, ma Elena Di Liddo è riuscita ugualmente a prendere parte alla finale dei 50 farfalla agli Europei di Nuoto in vasca corta, concludendo sesta. L’azzurra, ripescata dopo il ritiro della Zhukova, è riuscita ad abbassare di poco il proprio personale (25″37). Oro alla francese Melanie Henique (24″56), seconda la connazionale Beryl Gastaldello (24″78), terza danese Beckmann è terza con il crono di 25″15.

