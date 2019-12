Grande prova per Costanza Cocconcelli nella semifinale dei 100 misti femminili agli Europei di nuoto in vasca corta. La giovane nuotatrice azzurra ha chiuso in 59”46 ritoccando il record italiano che le vale la settima posizione e l’accesso in finale. Niente da fare invece per Ilaria Cusinato che chiude quinta la sua batteria con il crono di 1’00″38 che le vale il 12° tempo complessivo.

