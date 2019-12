Gregorio Paltrinieri trionfa non solo in piscina, ma anche in mare. Il nuotatore italiano ha vinto la 7.5 km di nuoto di fondo organizzata dalla società del Minas Tenis a Belo Horizonte, Brasile. La gara inernaionale, aperta ad atleti stranieri, è stata un ottimo test in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Insieme a Paltrinieri era presente anche Mario Sanzullo che ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Da Costa.

