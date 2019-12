Le prime emozioni dei Campionati assoluti invernali di Riccione arrivano nei 400 stile libero. Gabriele Detti vince il titolo di campione d’Italia con il tempo di 3’47″04 non sufficiente però a conquistare per il momento il pass alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle spalle di Detti salgono sul podio Marco De Tullio (3’47″18) e Matteo Ciampi (3’47″41).

Nei 400 stile libero femminili si impone Stefania Pirozzi con il tempo di 4’10″09, ben lontana dal 4’03″6 che sarebbe servito per il pass olimpico. Anna Chiara Mascolo ha concluso seconda in 4’11″16, completa il podio Giulia Salin in 4’11″55.

Valuta questo articolo