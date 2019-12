Novak Djokovic ha chiuso la stagione 2019 con un po’ di amaro in bocca. Le sue ultime uscite non sono infatti state superlative ed il campione serbo ha perso il trono di numero 1 al mondo in favore di Nadal. Va detto che la stagione appena conclusa è stata comunque eccellente per il numero 2 al mondo, capace di stupire gli appassionati con le sue solite giocate da urlo. Adesso Nole si appresta a ripartire con rinnovate ambizioni nel 2020, intanto godiamoci il video con le 10 giocate più belle del suo 2019, c’è da stropicciarsi gli occhi…

Winners from anywhere 🤤 Another stunning year of tennis in 2019 from @DjokerNole…. pic.twitter.com/uyGni638jZ — Tennis TV (@TennisTV) December 6, 2019

