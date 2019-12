Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer si stanno avvicendando in vetta alla classifica ATP da oltre 10 anni, monopolizzando anche i successi nei tornei dello Slam, insomma, dominando in tutto e per tutto il tennis mondiale. Personalità, qualità, mentalità… una superiorità sinora netta rispetto a chi insegue, con la sola eccezione sporadica di Andy Murray che è riuscito ad insediare il trio in alcune occasioni in passato.

Insomma, i tre tennisti più forti al mondo hanno fatto la storia negli ultimi anni e non sembrano intenzionati a mollare la presa, nonostante l’avvento di giovani leve decisamente in gamba. L’avvicendamento prima o poi arriverà, dato che l’età per i Big3 avanza inesorabile, per adesso però, come rivelato da Novak Djokovic, i tre pensano solo a proseguire nei loro successi. Nole alla vigilia del suo esordio nel torneo-esibizione di Abu Dhabi, ha parlato ai microfoni dei cronisti durante il media day del Mubadala Tennis Championship:

“Stiamo cercando di prolungare il più possibile il nostro dominio, anche se sappiamo che il cambio della guardia è inevitabile – le parole di Djokovic riportate da Yahoo -. È il ciclo naturale delle cose. I giovani si stanno avvicinando sempre di più, come hanno già dimostrato Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Possiamo soltanto continuare a dare il meglio di noi stessi e sperare che il ricambio avvenga il più tardi possibile. Murray? Stiamo parlando di un guerriero, è molto stimolante vedere tutto ciò che ha fatto per il tennis. Quando ho guardato il suo documentario, non è stato facile gestire le emozioni.Ha la mia stessa età e abbiamo condiviso parecchi momenti assieme. Il suo esempio è significativo per molti giovani, ha dimostrato che non bisogna mai arrendersi”. Dunque Nole non intende mollare la vetta della classifica ATP, per i giovani rampolli del tennis mondiale ci sarà da sudare anche in questo 2020.

Valuta questo articolo