Una situazione più unica che rara quella capitata prima di Nizza-Tolosa, match della diciannovesima giornata di Ligue 1 disputato ieri sera.

L’arbitro dell’incontro infatti non ha potuto usufruire della Goal-Line Technology per colpa dei… topi, che hanno rosicchiato i cavi dell’Allianz Riviera che trasmettono il segnale dell’occhio elettronico, obbligando così il direttore di gara a fare senza. Per fortuna però non si sono verificati episodi dubbi che avrebbero richiesto l’intervento della tecnologia, anzi il Nizza ha chiuso la pratica già nel primo tempo, volando sul 3-0 e difendendo poi il risultato fino al termine dell’incontro.

