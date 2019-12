In campo si sta disputando una partita di football americano fra Cardinals e Rams, valevole per il campionato NFL, ma sugli spalti lo sport va in scena un match di MMA! Due tifose vengono alle mani, senza esclusione di colpi. Ginocchiate in faccia, pugni in testa, urla: sembra un incontro di arti marziali miste! La rissa è stata sedata dall’intervento di alcuni presenti, prima che degenerasse ulteriormente, ma il video è subito diventato virale.

MMA at an NFL Game 🦵 pic.twitter.com/xd8o24Wpw2 — SportsGossip.com (@sportsgossip) December 2, 2019

