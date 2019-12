Un’altra trasferta sfortunata per Texas Tech che in quel di Chicago, dopo un overtime, è costretta a capitolare contro De Paul per 65-60. In una gara intensa, caratterizzata da tanti errori al tiro e in cui le protagoniste sono le difese, i ragazzi di coach Beard incappano nella terza sconfitta consecutiva, la seconda maturata all’overtime.

Un primo tempo molto equilibrato con un bell’inizio di Texas Tech che a metà periodo si porta sul +7. Arriva poi la risposta di De Paul che con un contro break riesce a passare in vantaggio, ma i Red Raider rispondono colpo su colpo e riescono ad andare al riposo sul +3. Dopo 20’ di gioco il punteggio è sul 26-23 in favore di Texas Tech.

Il secondo tempo ricomincia sulla falsa riga del primo con le squadre che si rispondono, più che a suon di canestri, a suon di difese. La parità regna sovrana fino a 7’ dal termine, quando Texas Tech riesce a prende il largo con un bel parziale e a portarsi a +6 a 3’ dalla fine. De Paul però non ci sta e con un colpo di reni, riesce a recuperare anche quest’ultimo svantaggio, impattando il match alla sirena e mandando tutti all’overtime sul punteggio di 53-53 dopo 40’ di gioco.

Il supplementare inizia bene per i Red Raiders con i due liberi di Moretti e il layup di Terrence Shannon che gli permette di portarsi sul +4. Il contro break avversario arriva immediatamente e permette il sorpasso a De Paul, Terrence Shannon risponde ancora con una tripla, ma l’ultimo minuto di gioco è tutto targato De Paul che con 7 punti consecutivi riesce ad imporsi su Texas Tech e conquistare la vittoria con il punteggio di 65-60. Per Davide Moretti 10 punti e 2 palle rubate in 35 minuti di gioco.

