NBA Sundays – Miami Heat supera i Brooklyn Nets: vittorie per Grizzlies e Celtics

Risultati NBA: vittorie per Miami Heat, Memphis Grizzlies e Boston Celtcs nell’NBA Sundays

Tante sfide nell’NBA Sundays: domenica amara per i Brooklyn Nets, che hanno ceduto in casa ai Miami Heat per 106-109. Un buon Dragic, con i suoi 24 punti, ha trascinato Miami alla vittoria, mentre ai Nets non sono bastati i 29 punti di Dinwiddie.

Sorridono i Memphis Grizzlies, che hanno mandato al tappeto i Minnesota Timberwolves, col punteggio di 107-115. Ai padroni di casa non sono bastati i 21 punti e 12 rimbalzi di Towns, mentre a trascinare i Grizzlies ci ha pensato Brooks, con 26 punti.

Splendido successo anche per i Boston Celtics, che hanno superato 104-113 i New York Knicks. Tra i padroni di casa si è messo in evidenza un buon Randle, a referto con 26 punti, per i Celtics, invece sono Tatum e Brown i migliori realizzatori, rispettivamente con 30 e 28 punti.

