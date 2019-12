“Vuoi essere solo bravo o vuoi essere un grande? Allora dammi 28, 29 punti di media!”, con queste parole Shaquille O’Neal ha ‘provocato’ Joel Embiid, spingendolo a migliorarsi ancor di più. Il centro dei Philadelphia 76ers è uno dei migliori big man della lega, ma non è ancora considerato un vero e proprio top player in grado di guidare la franchigia al successo.

In coro con Charles Barkley, Shaq ha poi proseguito ai microfoni di TNT: “quando parliamo di Embiid non lo facciamo come lo si fa per Antetokounmpo, Harden o persino Luka Doncic, eppure è il giocatore più difficile da marcare dell’intera NBA. Ti stiamo dicendo: puoi essere un grande, ma non stai giocando abbastanza duro, 22 punti di media non sono abbastanza per passare al livello successivo“.

