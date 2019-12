Lou Williams è un giocatore fondamentale nelle rotazioni dei Clippers, eppure, qualche anno fa, aveva pensato seriamente di ritirarsi. Il cestista americano ha spiegato ai microfoni di ‘Stadium’, programma di Shams Charania, come Doc Rivers gli abbia fatto cambiare idea una volta giunto ai Clippers: “ero finito. Ti guardi intorno e devi essere realistico con te stesso. In pochi mesi avevo cambiato tre squadre (Lakers, Rockets, Clippers, ndr): è un film che tutti noi abbiamo già visto. Prima o poi si dovrà smettere, perché l’alternativa sarebbe stata rimanere a casa ad aspettare una telefonata. Questo è quello che pensavo. Ho avuto una conversazione con Doc e mi ha parlato chiaramente: ‘non so cosa stiano pensando le altre squadre, ma noi abbiamo bisogno di te. Puoi metterti comodo perché starai qui’. Ciò ha significato molto per me e mi ha dato la sicurezza per prepararmi per la stagione e sono contento di averlo fatto”.

