NBA – LaMelo Ball non ha dubbi: “posso essere la prima scelta al prossimo Draft”

Con Lonzo Ball lontano dalle pressioni di Los Angeles e LaVar Ball fuori dai radar NBA da qualche tempo, l’interesse intorno alla famiglia Ball sembra essere scemato. Lo riporterà in auge molto presto LaMelo Ball, il più giovane dei 3 fratelli, considerato uno dei migliori talenti per il prossimo Draft. Ai microfni di Yahoo Sport, LaMelo Ball ha addirittura aperto alla possibilità di essere la first pick: “se penso di poter essere la prossima prima scelta assoluta? Assolutamente si, credo in me stesso e lavoro per quello. Anche James Wiseman ed Anthony Edwards hanno molto talento ma penso di essere la scelta migliore”.