Nuovo infortunio per Mike Conley. Nella sfida contro gli Orlando Magic, il playmaker degli Utah Jazz, appena tornato da un problema al bicipite femorale, si è fermato nuovamente per un infortunio al bicipite femorale, ma non si tratta di una ricaduta. Il playmaker arrivato dai Grizzlies per sostituire Riky Rubio, stava rendendo meno di quanto ci si aspettasse con 14 punti di media e 4.6 assist a partita. Conley dovrà restare a riposo per diverse settimane e rientrerà nel 2020. I Jazz, attualmente sono sesti ad Ovest, con 16 vittorie e 11 sconfitte e possono permettersi di gestire al meglio il recupero del loro talentuoso playmaker in vista della seconda metà di stagione.

