Nelle ultime ore, il North American Commitee ha diramato la lista dei 50 nomi candidati all’ingresso nella Hall of Fame per la stagione 2020. I finalisti verranno annunciati durante l’All-Star Game weekend di Chicago nel mese di febbraio, mentre i nomi selezionati per l’introduzione vera e propria nella Hall of Fame verranno resi noti durante le Final Four NCAA di aprile ad Atlanta.

Fra i 50 candidati balzano subito all’occhio dei nomi importanti del recente passato della lega: l’idolo dei Lakers Kobe Bryant, il big man dei Celtics Kevin Garnett, il genio silenzioso degli Spurs Tim Duncan e lo sfortunato talento di Chris Bosh. Solo questi quattro hanno collezionato 13 titoli NBA, tre MVP Awards e 59 presenze all’All-Star Game.

Valuta questo articolo