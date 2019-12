La questione legata al load management continua a dividere le opinioni del mondo NBA. È giusto far riposare i top player nei momenti con maggior concentrazione di partite in stagione, al fine di farli arrivare al top ai Playoff? O comunque, salvo infortuni, le stelle devono giocare sempre e comunque, per non deludere i fan che pagano biglietti costosissimi per assistere alle partite?

LeBron James, di recente, ha detto di essere in totale disaccordo con questa politica e di voler giocare sempre per non deludere i tifosi dei Lakers che vanno a vederlo. L’altra metà di Los Angeles, i Clippers, invece usa un load management sistematico per gestire le condizioni di Kawhi Leonard. Doc Rivers, allenatore dei Clippers, si è sentito chiamato in causa dalle dichiarazioni di LeBron e gli ha risposto per le rime: “è la nostra filosofia. Non so quale sia la loro in merito all’argomento. Penso che la loro sia qualunque cosa LeBron dica, per essere onesti. E per me questo ha comunque senso. Mi piace quello che stiamo facendo e penso che sia la cosa più intelligente da fare. Vedremo alla fine chi avrà avuto ragione“.

