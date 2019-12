David Blatt ha fatto il suo ritorno in NBA. Dopo diverse esperienze in Europa, l’ex coach dei Cleveland Cavaliers ha fatto ritorno nella lega americana nella nuova veste di dirigente. Ritiratosi dal ruolo di coach, a causa di una particolare malattia, la sclerosi a placche progressiva primaria, che gli impediva di svolgere al meglio il suo ruolo, David Blatt sarà il nuovo Basketball Operations Consultant dei New York Knicks.

“Non vedo l’ora di cominciare questa mia nuova carriera dopo essermi ritirato ufficialmente come coach per seguire nuove opportunità nel basket – ha dichiarato Blatt – Sono sempre stato molto curioso e coinvolto nel ruolo di front office e voglio ringraziare Steve & Scott per avermi dato l’opportunità di poter essere una risorsa all’interno dello staff dei Knicks”.

Valuta questo articolo