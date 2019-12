Nel mondo NBA non si fa che parlare dell’impatto che Luka Doncic sta avendo in questa stagione, portando i suoi Dallas Mavericks ad avere il secondo miglior record della Lega dietro ai Lakers di LeBron e soci. Il giovane sloveno sta viaggiando a cifre da MVP ed i suoi numeri non sono fini a sè stessi, dato che la squadra gira a meraviglia ed ottiene vittorie su vittorie tanto da candidarsi ad un ruolo da protagonista nella post season.

Da più parti adesso ci si domanda: Dallas è davvero una contender per il titolo NBA? Forse la giovane età dei componenti del roster dei Mavericks farebbero dire di no di primo acchito, ma c’è una mossa di mercato che potrebbe far cambiare diametralmente tale opinione. Diversi rumors infatti parlano del possibile approdo di Iguodala alla corte di Doncic, utilizzando il contrattone di Lee come pedina di scambio con i Memphis Grizzlies per portare Iggy a Dallas. Sarebbe un innesto super per la franchigia guidata da Rick Carlisle, il quale avrebbe un veterano a disposizione per dare utili consigli ai suoi ragazzotti, ma sopratutto avrebbe un giocatore totale capace di dare una mano in attacco e di cambiare faccia alla difesa di Dallas sopratutto nei minuti finali. Iguodala è uno che sa come si vince, dunque potrebbe essere un’aggiunta eccellente per Dallas, Doncic già si frega le mani…

