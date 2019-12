Lo strepitoso momento di forma di Dallas continua. La franchigia texana continua a vincere regalando spettacolo, anche nella sfida del saturday night contro i New Orleans Pelicans, sconfitti nettamente per 130-84. I Mavericks si divertono e fanno divertire, specialmente quando ha la palla in mano Luka Doncic, autore di 26 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Una grande mano questa sera gliel’ha data Boban Marjanovic, un vero e proprio gigante (non solo fisicamente) sotto canestro, con 16 rimbalzi e 15 punti che gli valgono una solida doppia doppia. Per i Pelicans non bastano i 15 punti di Redick.

