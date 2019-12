Natale è il momento nel quale si può passare un po’ di tempo in più con la propria famiglia, circondati dal calore dell’affetto dei propri cari. Negli ultimi 7 anni però, da quando nel 2012 si è trasferito negli USA, Chris Silva ha visto sua madre soltanto una volta, circa 3 anni fa. L’NBA ha dunque deciso di fare una grande sorpresa al cestista dei Miami Heat facendo in modo che la signora Carine Minkoue Obame, madre di Chris Silva, potesse viaggiare dal Gabon alla Florida per riabbracciare suo figlio. Il momento è stato particolarmente toccante, con il giocatore che è scoppiato in lacrime alla vista della donna. Un regalo di Natale davvero stupendo!

