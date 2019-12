Nel corso di una recente intervista a GQ, Andre Drummond ha parlato apertamente delle sue abitudini alimentari. Il centro dei Pistons segue una dieta davvero particolare, nella quale è seguito da alcuni esperti, fra i quali il suo chef personale.

Drummond ha svelato alcuni dettagli in merito a ciò che mangia per restare in forma: “lavoro direttamente con il mio chef personale a colazione per assicurarmi di avere abbastanza grassi e proteine per performare senza esagerare. Al mattino bevo un po’ d’acqua e poi di solito mangio una frittata con patate e verdure. Va bene qualsiasi verdura tranne le zucchine, davvero. Odio quella roba. Ho anche eliminato la carne rossa. Mi sento molto meglio da quando l’ho fatto. La mia dieta ora è un sacco di pesce e verdure a foglia verde. Bevo molto caffè prima delle partite. Lo prendo con panna e zucchero. Se è vero che bevevo davvero una birra al giorno? Ho attraversato una fase in cui l’ho fatto per assicurarmi di ottenere le calorie di cui avevo bisogno. Se bevo una birra, di solito è un Miller Lite o Corona. A volte, quella birra mi dà una bella sensazione, e soprattutto in estate, è bello. Ora non è più una routine”.

