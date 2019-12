Un regalo speciale per Marco Belinelli e la sua fidanzata Martina. Il cestista dei San Antonio Spurs ha deciso di fare un passo davvero importante, sorprendendo la sua donna nella notte più magica dell’anno. Marco Belinelli ha chiesto alla sua Martina di sposarlo: la risposta è stata affermativa! “Buon Natale dai Beli! Ha detto sì 😍“, ha scritto Belinelli sui social a corredo di una foto delle mani della coppia con anello in bella vista. “Finchè morte non ci separi“, ha scritto invece la dolce metà di Belinelli sul suo profilo.

