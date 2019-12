Il Napoli continua la caccia al centrocampista, il profilo individuato per rinforzare il reparto mediano di Gattuso è l’ex Sampdoria Torreira, ma sono molte le difficoltà insite nell’operazione.

Per questo motivo, il club azzurro è tornato a lavorare su Lobotka, slovacco del Celta Vigo già seguito in passato. Il presidente De Laurentiis è pronto a formulare la prima offerta di 15 milioni più bonus alla società spagnola, per un totale di 20 milioni a fronte dei 25 chiesti dal Celta. Una distanza che, se colmata, determinerebbe la chiusura dell’affare, visto che Lobotka accetterebbe volentieri la destinazione, dopo le rassicurazioni di Marek Hamsik. Al centrocampista slovacco verrebbe offerto un quadriennale o quinquennale da 2 milioni stagione, i contatti con gli agenti non sono ancora partiti, ma nei prossimi giorni il Napoli dovrebbe compiere i primi passi ufficiali.

