Un commiato pungente, che nasconde dietro di sè l’amarezza per un esonero difficile da comprendere. Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli, al suo posto ecco Gennaro Gattuso, già arrivato in città per firmare il nuovo contratto.

Una decisione dura da digerire quella di De Laurentiis, che non è andata giù nemmeno a Davide Ancelotti, figlio di Carlo, che su Twitter ha ringraziato tutti tranne la società: “Grazie a tutti i dipendenti della SSC Napoli. Un abbraccio speciale a Tommaso perché torni presto. Grazie ai giocatori. Grazie a tutti quei tifosi che ci hanno sostenuto sempre. Grazie alla città che ha visto nascere i miei figli“.

Valuta questo articolo