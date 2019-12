Una cena di Natale per scambiarsi gli auguri e mettersi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane, provando a vincere l’ultima partita prima delle vacanze.

Il Napoli festeggia ma non troppo, conscio di dover sudare tanto prima di tornare ai propri livelli. Aurelio De Laurentiis però è convinto che questo possa accadere in fretta, sottolineandolo proprio durante la serata di ieri: “ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E’ l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro“.

