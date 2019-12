Dopo i rumors e le polemiche del mattino, è finalmente arrivata la decisione definitiva riguardante la sfida tra Napoli e Parma. La partita, inizialmente a rischio a causa dei danni riportati dalla tettoia del San Paolo dopo la bufera abbattutasi ieri sul capoluogo campano, è stata posticipata di mezz’ora.

Napoli-Parma si giocherà, ma alle 18.30 e non alle 18.00 per permettere agli addetti ai lavori di terminare la messa in sicurezza dello stadio. “La Societa’ Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio S. Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziche’ alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso e’ previsto per le ore 15.30 – 16.00“, si legge nella nota ufficiale.

