L’esonero era ormai nell’aria, da ieri sera è ufficiale. Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli, una decisione presa da Aurelio De Laurentiis prima del match con il Genk, ma resa nota al tecnico di Reggiolo solo nella tarda serata di ieri.

Una notizia che ha scosso i giocatori del Napoli, tra cui anche Kostas Manolas, che ha voluto salutare sui social l’ormai ex allenatore: “Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. E’ stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in bocca al lupo a te e il tuo staff, vi auguro il meglio perché lo meritate!”.

