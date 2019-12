In casa Napoli il momento non è dei migliori. Dopo l’addio di Ancelotti, la prima di Gattuso è stata da dimenticare, con la sconfitta contro il Parma arrivata in maniera beffarda per 1-2. Dal sorteggio di Champions League è poi arrivato il macigno chiamato Barcellona, probabilmente la squadra peggiore che potesse capitare.

A margine dell’evento ‘Golden Boy’ a Torino, ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini ha invitato gli azzurri a giocarsela a viso aperto: “a naso mi sembra che il Napoli abbia pescato la squadra più difficile anche se le partite vanno sempre giocate sul campo. Da qui a fine febbraio le situazioni possono cambiare, però senza dubbio al Napoli è toccata l’avversaria peggiore rispetto alle altre italiane“.

Valuta questo articolo