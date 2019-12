Vittoria doveva essere e vittoria è stata, il Napoli supera agevolmente il Genk e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League, dove potrebbe non trovare Carlo Ancelotti.

Il futuro dell’allenatore di Reggiolo si deciderà tra stasera e domani, tutto dipende dalla decisione di Aurelio De Lauentiis, che ha in mano il sì di Gattuso. Interrogato sul futuro del proprio coach, Koulibaly ha ammesso: “non lo decidiamo noi, il gruppo è consapevole della situazione in cui ci trovavamo. Capisco la rabbia dei tifosi ma noi diamo il 100% sul campo e la situazione la si risolve solamente stando tutti assieme. Io gioco con il cuore, gioco per il Napoli e sono con Ancelotti. Proveremo a regalare le gioie che i tifosi si aspettano, dobbiamo ritrovare la fiducia. Insigne? Ci ha caricato anche oggi. Sono sicuro che tornerà sui suoi livelli e che aiuterà la squadra“.

Sulla partita di oggi:”era importante fare una bella partita e passare il girone e fa piacere anche per i tifosi perché vedere lo stadio così è triste. E’ da molto tempo che cercavamo la vittoria, attraversavamo un momento molto difficile, quando vedo uno stadio come quello di questa sera mi viene ancora più voglia di battagliare per questa città e per questa squadra“.

