Oggi è il giorno di Rino Gattuso a Napoli, l’allenatore calabrese infatti è pronto a sbarcare in città per cominciare la sua nuova avventura sulla panchina azzurra.

Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti arrivato ieri in serata, De Laurentiis ha dato subito mandato a ‘Ringhio’ di raggiungere il capoluogo campano, così da firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società per i prossimi sei mesi, più opzione per altri dodici. Una volta arrivato a Napoli, Gattuso prima siglerà l’accordo nella sede del club, poi raggiungerà Castel Volturno per dirigere il primo allenamento. In serata poi la presentazione ufficiale, che farà calare il sipario su un mercoledì vissuto a pieni giri.

