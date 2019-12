Ufficializzato nella serata di ieri l’esonero di Carlo Ancelotti, il Napoli adesso è pronto a chiudere per l’arrivo di Gennaro Gattuso.

Oggi sarà la giornata dello sbarco in città dell’ex allenatore del Milan, pronto a prendere le redini di una squadra rinfrancata dalla qualificazione agli ottavi di Champions. Il contratto che ‘Ringhio‘ firmerà avrà una durata di sei mesi, fino al giugno 2020, con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Il prolungamento sarà automatico nel caso in cui il Napoli si qualificasse alla prossima edizione di Champions League.

All’interno dell’accordo con De Laurentiis, inoltre, è prevista una penale per entrambe le parti, che consente la possibilità bilaterale di interrompere il rapporto anticipatamente, entro un determinato termine. Gattuso porterà 7 collaboratori del proprio staff, l’unico a rimanere in sella sarà il preparatore dei portieri, Alessando Nista, a Napoli dai tempi di Sarri.

Valuta questo articolo