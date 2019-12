Andy Murray rischia di dover saltare gli Australian Open 2020 a causa dell’ennesimo problema fisico della sua carriera. Il tennista scozzese, secondo quanto rivelato dal The Times, è alle prese con un problema all’inguine che ne sta condizionando la preparazione invernale. Murray infatti sarebbe dovuto volare a Miami per proseguire la preparazione agli Australian Open, ma questa tappa è stata cancellata dal suo entourage a causa appunto dell’infortunio all’inguine occorso al tennista. Adesso Andy seguirà un percorso di recupero specifico, con la speranza di poter recuperare in tempo per il primo Slam della stagione, nonchè l’ultimo giocato da Murray prima dei tanti problemi fisici.

