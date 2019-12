Il Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione che si giocherà al Zayed Sports City’s International Tennis Centre di Abu Dhabi, è alle porte. Il 19 di dicembre infatti i tennisti impegnati nel torneo scenderanno in campo per le prime gare in programma. Per quanto concerne il femminile vi sarà una sola esibizione che vedrà la Tomljanovic affrontare Maria Sharapova, per quanto riguarda gli uomini invece è stato stilato un vero e proprio tabellone con 6 partecipanti.

Djokovic e Nadal, forti del loro ranking ATP, avranno un bye al primo turno. Il serbo attenderà di conoscere il vincitore della sfida tra Tsitsipas e Monfils, mentre Rafa giocherà contro il vincente di Medvedev-Chung. Giorno 20 dicembre vi saranno le semifinali, dopodichè il 21 ci sarà la finale del Mubadala World Tennis Championship. Di seguito tabellone ed orari dei match.

