Rafa Nadal non lascia agli avversari nemmeno le briciole. Il campione spagnolo ha vinto la semifinale del Mubadala Tennis Championship, torneo d’esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita, superando senza problemi Karen Khachanov (n° 17 ATP). Il numero 1 al mondo ha liquidato il giovane avversario con il punteggio di 6-1 / 6-3 regalandosi la finale del torneo contro Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha battuto nella prima semifinale del pomeriggio Novak Djokovic, favorito alla vigilia.

