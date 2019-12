I grandi nomi del tennis mondiale si spostano negli Emirati Arabi per il Mubadala Tennis Championship, torneo d’esibizione che raccoglie alcune fra le più importanti personalità del mondo della racchetta. L’esibizione femminile odierna ha visto il ritorno al successo di Maria Sharapova, dopo una lunga assenza dai campi di gioco (l’ultimo match datato 27 agosto agli US Open). La tennista russa ha sconfitto Ajla Tomljanovic in due set, vinti con il punteggio di 6-4 / 7-5.

Nel torneo maschile Tsitsipas ha battuto Rublev (6-3 / 6-4) regalandosi la semifinale contro Novak Djokovic, mentre Khachanov ha superato Chung con il punteggio di 7-6 (7-4) / 6-4 accedendo al turno successivo contro Nadal.

