Mubadala Tennis Championship, tutto pronto per il torneo-esibizione di Abu Dhabi. Nella giornata di oggi scenderanno in campo Tsitsipas-Rublev e Khachanov-Chung, mentre i due big per quanto concerne il maschile scenderanno in campo solo nella giornata di domani. Stiamo parlando ovviamente di Nadal e Djokovic, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding ATP, i quali quest’oggi si stanno svagando dividendosi tra impegni “istituzionali” e relax, in compagnia della sempre splendida Maria Sharapova.

La russa giocherà contro la Tomljanovic un incontro di esibizione, quest’oggi invece si è cimentata assieme ai due fenomeni sopracitati nello shooting day del torneo, giornata durante la quale i tre campioni si sono cimentati anche in un simpatico gioco. Si trattava di abbattere delle lettere giganti a suon di pallate, con la Sharapova che si è distinta in questo singolare gioco con i colleghi uomini Rafa e Nole, di seguito il video direttamente da Abu Dhabi.

