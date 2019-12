Mubadala Tennis Championship al via quest’oggi con due incontri validi per i quarti di finale del torneo. I primi a scendere in campo, a cavallo dell’ora di pranzo, saranno Tsitsipas e Rublev, in uno scontro tra ex Next Gen che sono già pronti per competere ad altissimo livello, sopratutto il greco capace dell’exploit da urlo alle scorse ATP Finals.

Ad attenderli c’è Djokovic, già in semifinale grazie ad un bye, il quale scenderà in campo invece nella giornata di domani. Nell’altro scontro odierno, dal ‘lato’ di Rafa Nadal, si sfideranno invece Khachanov e Chung, match che andrà in scena a seguire dopo Tsitsipas-Rublev. La finalissima e l’incontro per il 3° posto si giocheranno invece sabato 21 dicembre, di seguito il calendario completo.



