Sarà anche un torneo d’esibizione, ma a Rafa Nadal importa poco: quando c’è da competere lo spagnolo non si tira mai indietro. Per questo motivo la finale del Mubadala Tennis Championship è un vero e proprio spettacolo lungo 3 ore e 15 minuti, in barba a chi parla di ‘tennis natalizio’ di poco conto. Il merito è anche di un indiavolato Stefanos Tsitsipas che dopo aver battuto Djokovic in semifinale voleva fare un brutto scherzetto anche a Nadal, giusto per mettere in chiaro le cose in vista di un 2020 nel quale vuole essere protagonista.

E il greco c’è andato pericolosamente vicino, dando del filo da torcere allo spagnolo per tutto l’arco dell’incontro, come il punteggio dimostra 7-6 (7-3) / 5-7 / 6-7 (3-7). Il primo tie-break è andato a favore del greco, quello finale, decisivo per l’esito dell’incontro, al solito Nadal che, anche sotto Natale, non lascia nemmeno le briciole.

