Esordio amaro per Novak Djokovic nel Mubadala Tennis Championship. Inserito direttamente in semifinale nel tabellone del torneo d’esibizione arabo, il tennista serbo, attuale numero 2 al mondo, è stato sconfitto in 2 ore e 7 minuti da Stefanos Tsitsipas. Il giovane talento greco, numero 6 al mondo, ha perso 6-3 il primo set, lanciandosi poi verso un’importante rimonta concretizzatasi nei due set successivi vinti con il punteggio di 6-7 (4-7) / 4-6.

