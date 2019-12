Si definisce il quadro delle semifinali della dodicesima edizione del ‘Mubadala World Tennis Championship‘, torneo esibizione da 250mila dollari che anticipa la prossima stagione.

Nei due quarti di finale giocati oggi, Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov staccano il pass per il turno successivo. Il greco non lascia scampo a Rublev, superandolo in due set con il punteggio di 6-3/6-4 e guadagnandosi la possibilità di sfidare Novak Djokovic. Il russo invece stende Chung per per 7-6(4)/6-4 e, in semifinale, se la vedrà con Rafa Nadal.

