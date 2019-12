Mubadala World Tennis Championship, diversi forfait hanno caratterizzato le ultime ore. Gli organizzatori del torneo esibizione di Abu Dhabi hanno dovuto infatti fare i salti mortali per sostituire a poche ore dall’inizio delle gare, due tennisti che hanno dato forfait, vale a dire Medvedev e Monfils. Il primo avrebbe dovuto affrontare Chung al primo turno, ma non ci sarà per un problema fisico, il francese invece Tsitsipas.

A prendere il posto dei due assenti saranno i russi Rublev e Karen Khachanov. Quest’ultimo giocherà contro Chung per aggiudicarsi un posto in semifinale dove ad attenderli c’è Nadal. Rublev-Tsitsipas invece sarà lo scontro che guarderà con attenzione Djokovic in vista del turno successivo. Di seguito il programma completo con date ed orari dei match.

Valuta questo articolo