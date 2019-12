Tottenham, Mourinho e le sue strane abitudini: “c’è un motivo se a Manchester vivevo in albergo”

Da quanto ha iniziato la sua esperienza al Tottenham, José Mourinho è tornato ad abitare nella sua casa di Londra, comprata ai tempi del Chelsea.

Durante l’esperienza al Manchester United però, lo Special One non ha mai voluto saperne di andare a vivere in un appartamento, preferendo alloggiare nella suite del Lowry Hotel, costatagli quasi mezzo milione. Il motivo lo ha spiegato lo stesso portoghese: “sarei stato davvero infelice se avessi vissuto in una casa mia. Avrei dovuto pulire e stirare, non voglio e non sono capace. Avrei dovuto cucinare e l’unica cosa che sono in grado di fare è uova e salsicce. Questo è il motivo per il quale vivevo in albergo. Avevo il mio televisore, i miei libri e il mio computer. Potevo ordinare del caffè oppure la cena, avevo tutto. Se fossi stato in una casa sarebbe stato più complicato“.