Un Natale davvero triste per José Mourinho, che ha perso proprio il 25 dicembre il proprio amato cane. Una perdita pesante per lo Special One, considerando l’importanza che l’animale aveva all’interno della famiglia del portoghese.

Un lutto che Mou non è riuscito a nascondere, annunciandolo con le lacrime agli occhi ai microfoni di Amazon, dopo la vittoria ottenuta dal Tottenham contro il Brighton: “il mio cane è morto e il mio cane fa parte della mia famiglia. Quindi è stato un Natale complicato, ma bisogna andare avanti“. Parole che hanno smosso l’animo della gente a casa, riversatasi sui social per esprimere la propria vicinanza a Mourinho, toccato profondamente dalla perdita del suo amato cane.

Sad news to start the day from Jose Mourinho…

Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 26 dicembre 2019