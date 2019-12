José Mourinho è tornato ad Old Trafford, tante emozioni ma anche una bruciante sconfitta per il Tottenham dello Special One, piegato da una doppietta di Rashford.

Un ko che non è andato già all’allenatore portoghese che, nel post gara, non ha risparmiato una frecciatina al Manchester United di Solskjaer: “se hanno fatto punti contro le migliori Chelsea, Leicester, il merito è di un comportamento votato soprattutto a difendere. Le formazioni migliori tendono a preferire il possesso palla e l’impostazione della manovra e ciò inevitabilmente favorisce i Red Devils”.

