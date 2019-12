Intervistato dal giornale svizzero Spiegel, Patrick Mouratoglou ha commentato la questione GOAT nel tennis, spiegando chi, a suo dire, sia il miglior tennsita della storia. Il coach di Serena Williams ha indicato Novak Djokovic in cima a tale classifica: “se tutti e tre giocano il loro miglior tennis, Novak vince la maggior parte delle volte. Se non si fosse infortunato e non avesse avuto quel calo per un paio di stagioni, ora sarebbe probabilmente il giocatore con più Slam in assoluto. Credo che un giorno sarà incoronato come il migliore di sempre.

Federer? Roger è un genio, gioca un tennis perfetto. Non ricordo di aver mai visto un giocatore esprimersi in quel modo. E penso che non lo vedrò fino a quando non morirò. Tutto ciò che fa è perfetto”.

