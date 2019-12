In questi giorni Valentino Rossi è impegnato nella 12 Ore del Golfo, una corsa impegnativa che lo vedrà partire al settimo posto sulla griglia di partenza, dopo le qualifiche andate in scena oggi.

Il Dottore però ha trovato anche il tempo di parlare del suo futuro, rivelando quando deciderà se ritirarsi o meno dalla MotoGp: “l’anno prossimo sarà cruciale perché mi scade il contratto con Yamaha e dovrò decidere purtroppo abbastanza presto se continuare o meno. Abbiamo fatto dei cambiamenti nella squadra e vediamo se riusciamo ad essere più competitivi e veloci. Per continuare a correre dobbiamo essere più veloci di quest’anno o è meglio smettere. Futuro? Penso che posso fare un’altra decina di anni di corse in auto. Queste sono le corse più adatte a me. Lo scambio con Hamilton di Valencia? Se Bottas vuole correre al mio posto al fianco di Viñales sulla Yamaha, io prendo il suo posto in Mercedes accanto a Lewis. A parte gli scherzi, è stato bellissimo girare con la Mercedes, ma è stato solo un giorno. Il tempo per la Formula 1 per me è passato“.

