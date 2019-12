La MotoGp è la sua passione e il suo lavoro, ma Pol Espargarò ama anche altri sport differenti dal motociclismo.

Lo spagnolo infatti è appassionato anche di calcio, segue infatti il Barcellona ed è un fan sfegatato di Lionel Messi. Nel corso di un’intervista a Marca, il rider della KTM ha parlato di questi suoi interessi, paragonando la Pulce ad un proprio collega: “mi piace il rugby e il surf, e seguo anche il calcio, essendo un grandissimo tifoso del Barcellona. Messi è incredibile, è da tanti anni ad un livello altissimo. Merita la pena di sedersi a vederlo giocare. Un Messi in MotoGp? Per tutto ciò che rappresenta e per tutta la sua carriera, direi che è Valentino Rossi. Non solo come pilota ma anche come icona. Ora c’è Marc Marquez, che è il nostro Messi, il Messi spagnolo“.

